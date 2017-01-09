Назван срок единовременной выплаты пяти тысяч рублей российским пенсионерам

Единовременная выплата пенсионерам в размере пяти тысяч рублей будет производиться с 13 по 28 января 2017 года, сообщил Пенсионный фонд России.

«Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», — сообщили в пресс-службе ПФР.

На единовременную выплату потратят 221,7 миллиарда рублей. Эти средства, подчеркнули в ПФР, заложены в бюджет фонда на 2017 год.