McDonaldʼs продаст сеть в Китае за 1,6 миллиарда долларов

Сумма сделки, говорится в заявлении Citic, распространенном на Гонконгской бирже, составит более 1,6 миллиарда долларов.

Компания McDonaldʼs договорилась о продаже 80 процентов своей сети в Китае, сообщает Bloomberg.

В рамках сделки, предполагающей 20-летнюю франшизу, вся сеть McDonaldʼs [в Китае] оценена в 2,08 миллиарда долларов (англ.яз.).

В Китае, Гонконге и Южной Корее работают около 2,8 тысячи ресторанов сети быстрого питания McDonaldʼs. Американская компания ранее напрямую владела большинством ресторанов в этом регионе.

В 2016 году McDonaldʼs объявила о поисках стратегических партнеров для открытия в Китае, Гонконге и Южной Корее еще 1,5 тысячи ресторанов в течение пяти лет.