«Ла-Ла Ленд» установил рекорд «Золотого глобуса», выиграв в семи номинациях

В Лос-Анджелесе вручили премию «Золотой глобус» за заслуги в кино и телевидении. Лидером по числу выигранных статуэток стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», который победил во всех семи номинациях, где он был представлен. Семь побед стали новым рекордом в истории «Золотого глобуса».

Congratulations to La La Land (@LaLaLand) - Best Motion Picture - Comedy or Musical - #GoldenGlobes pic.twitter.com/EFcYV8bMI0 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

«Ла-Ла Ленд» был признан лучшим фильмом в категории комедия или мюзикл и получил награды за лучший сценарий (Дэмьен Шазелл), лучшую музыку (Джастин Гурвич) и лучшую песню («City of Stars» Джастина Гурвича). Шазелл также получил премию как лучший режиссер, а исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг — как лучшие актеры в комедии или мюзикле.

В российских кинотеатрах «Ла-Ла Ленд» начнут показывать с 12 января.

Лучшим драматическим фильмом года стал «Лунный свет» Барри Дженкинса. Изабель Юппер получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса за фильм «Она», лучшим драматическим актером признан Кейси Аффлек за «Манчестер у моря».

Лучшими актерами второго плана стали Виола Дэвис («Ограды») и Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи»). В номинации «Лучший анимационный фильм» победил «Зверополис», лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Она».

Актрисе Мерил Стрип вручили премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф. В своей речи она, не называя имен, раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа за его высказывания и взгляды.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Лучшей телевизионной драмой признан сериал «Корона», исполнившая в нем роль Елизаветы II Клэр Фой стала лучшей актрисой в драматическом телесериале. Премию за лучший комедийный сериал (мюзикл) получила «Атланта», лучший телефильм — «Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона».

Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон («Голиаф»). За лучшие актерские работы в телефильмах наградили Сару Полсон («Американская история преступлений») и Тома Хиддлстона («Ночной администратор»). Лучшими актерами в комедийных и музыкальных сериалах стали Трэйси Эллис Росс («Темнеющие») и Дональд Гловер («Атланта»). Оливия Колман и Хью Лори получили награды как лучшие актеры второго плана за роли в «Ночном администраторе».