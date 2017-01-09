Французский суд объявил друзей в фейсбуке ненастоящими друзьями

Кассационный суд Франции объявил друзей в фейсбуке ненастоящими друзьями. Как говорится в решении высшего суда страны, дружба в социальных сетях не считается дружбой в «традиционном» понимании. Решение опубликовано 5 января 2017 года.

Суд рассматривал дружбу в социальных сетях по просьбе парижского адвоката. Адвокатская коллегия рассматривала жалобу одного из членов против автора иска. Члены этой коллегии и заявитель были друзьями на фейсбуке. На этом основании автор иска обвинял коллегию в предвзятости.

Суд не согласился с его доводами: дружба на фейсбуке не повлияла на мнение коллегии.