В Москве застрелили мужчину. Убийца покончил с собой

В Москве один мужчина застрелил другого из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе МВД. Когда полицейские обнаружили убийцу, тот покончил с собой.

Как заявили в полиции, убийство произошло на улице Васильцовский Стан. Телеканал Рен сообщает, что преступник застрелил жертву около дома.

По данным телеканала «Звезда», убийца был одет в камуфляж и черную маску. Как сообщает Рен, перед смертью он обстрелял полицейских. По данным СК, преступник ранил двух сотрудников полиции. В МВД заявили, что среди полицейских раненых нет.

Что послужило причиной убийства, неизвестно.