Умер самец косатки Тиликум. В 2010 году он убил своего тренера

В океанариуме SeaWorld в Орландо умер самец косатки Тиликум. Предположительно, он умер от легочной инфекции. Тиликум известен тем, что в 2010 году во время представления убил своего тренера Даун Бранчу.

SeaWorld killer whale Tilikum dies CBS News

Тиликуму было примерно 36 лет. Самца поймали в 1983 году у берегов Исландии. Первые годы в неволе он провел в Канаде.

В 1991 году Тиликум вместе с двумя самками затащил под воду дрессировщицу Келти Бирн, и та захлебнулась. После этого случая Тиликума отправили в Орландо. В 2010 году во время шоу он затащил под воду дрессировщицу Даун Бранчу. Женщина погибла. Тиликум продолжил выступать в океанариуме.

Спустя три года после гибели Даун Бранчу вышел документальный фильм «Черная рыба». В нем рассказывается о жизни Тиликума и нападениях на дрессировщиц. Как указывают авторы фильма, в неволе косатки становятся агрессивнее и живут меньше, чем на свободе.

Выход фильма про Тиликума привел к следующим последствиям: акции SeaWorld начали падать; в океанариумы компании стало ходить меньше людей. В итоге в марте 2016 года SeaWorld объявил, что больше не станет разводить косаток и перестанет заставлять животных выполнять трюки.