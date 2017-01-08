Родственники убитых боевиков рассказали об указании выйти на митинг в Грозном

Родственники боевиков, убитых в Грозном в декабре 2016 года, рассказали об указании выйти на митинг против «Исламского государства». Кто приказал родным убитых прийти на мероприятие, в публикации «Кавказского узла» не уточняется.

По данным государственного агентства «Грозный-информ», 8 января в митинге против «Исламского государства» участвовали несколько тысяч человек. Как указывает агентство, акцию устроила «чеченская общественность». На митинге сожгли транспаранты с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади.