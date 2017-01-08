Представлен первый телефон Nokia на Android
Представлен первый телефон Nokia с операционной системой Android. Предыдущие модели работали на Symbian, Windows Phone и Linux.
Nokia 6 выйдет в первом квартале 2017 года. Телефон будет продаваться только в Китае. Цена — 250 долларов.
В новом телефоне 64 гигабайта памяти, 4 гигабайта оперативной памяти и 16-мегапиксельная камера. Как отмечает Forbes, Nokia 6 — обычный телефон из среднего ценового сегмента.
В 2017 году выйдет 6-7 телефонов Nokia на Android.
Компания Nokia в 2000-х годах выпускала больше всех мобильных телефонов, но в итоге не выдержала конкуренции с Apple, Samsung и другими производителями. В 2014 году подразделение Nokia по выпуску телефонов купила Microsoft. В мае 2016 года права на производство телефонов Nokia у нее выкупила финская компания HMD.