Представлен первый телефон Nokia на Android

Представлен первый телефон Nokia с операционной системой Android. Предыдущие модели работали на Symbian, Windows Phone и Linux.

Nokia 6 выйдет в первом квартале 2017 года. Телефон будет продаваться только в Китае. Цена — 250 долларов.

Nokia 6 HMD

В новом телефоне 64 гигабайта памяти, 4 гигабайта оперативной памяти и 16-мегапиксельная камера. Как отмечает Forbes, Nokia 6 — обычный телефон из среднего ценового сегмента.

В 2017 году выйдет 6-7 телефонов Nokia на Android.