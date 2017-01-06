В Белоруссии убили настоятельницу православного монастыря

В Белоруссии вечером 5 января была убита настоятельница женского Cвято-Ксениевского монастыря игуменья Василисса (Медведь).

Согласно сообщению на сайте Белорусской православной церкви, в убийстве подозревается 29-летняя гражданка Казахстана, «которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем». Как следует из сообщения, женщина несколько раз ударила игуменью ножом.

В БПЦ подчеркнули, что во время пребывания предполагаемой убийцы в монастыре «отмечалось [ее] психическое расстройство», «которое и стало причиной ее страшного поступка».

«Преступление совершила та, которой очень помогла настоятельница, обратила ее в веру и даже стала крестной мамой», — заявил сайту TUT.by официальный представитель БПЦ отец Сергий Лепин.

Следственный комитет Белоруссии заявил о задержании подозреваемой, не называя ее имени и не сообщая каких-либо подробностей дела.