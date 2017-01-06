В Петербурге сотрудник Росгвардии погиб, выстрелив себе в лицо

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 31-летний сотрудник ОМОН (входит в Росгвардию) 5 января выстрелил из табельного пистолета себе в лицо. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.

По сообщению регионального управления СК РФ, выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. В момент происшествия мужчина находился в служебном помещении на базе ОМОНа.

Ведомство начало доследственную проверку.

По данным «Фонтанки», отдельную проверку проводит командование Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.