В Петербурге сотрудник Росгвардии погиб, выстрелив себе в лицо

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
19:45, 6 января 2017
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В Красносельском районе Санкт-Петербурга 31-летний сотрудник ОМОН (входит в Росгвардию) 5 января выстрелил из табельного пистолета себе в лицо. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.

По сообщению регионального управления СК РФ, выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. В момент происшествия мужчина находился в служебном помещении на базе ОМОНа.

Ведомство начало доследственную проверку.

По данным «Фонтанки», отдельную проверку проводит командование Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

В октябре 2016 года в Москве сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии застрелил сослуживца в оружейной комнате. В ведомстве заявили, что произошел несчастный случай. На попавшей в интернет записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к другому, сидящему за столом, приставляет пистолет к его голове и стреляет. 
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