В Петербурге сотрудник Росгвардии погиб, выстрелив себе в лицо
В Красносельском районе Санкт-Петербурга 31-летний сотрудник ОМОН (входит в Росгвардию) 5 января выстрелил из табельного пистолета себе в лицо. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.
По сообщению регионального управления СК РФ, выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. В момент происшествия мужчина находился в служебном помещении на базе ОМОНа.
Ведомство начало доследственную проверку.
По данным «Фонтанки», отдельную проверку проводит командование Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.
В октябре 2016 года в Москве сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии застрелил сослуживца в оружейной комнате. В ведомстве заявили, что произошел несчастный случай. На попавшей в интернет записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к другому, сидящему за столом, приставляет пистолет к его голове и стреляет.