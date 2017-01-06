Мужчина открыл стрельбу в аэропорту Флориды, несколько человек погибли
Обновление. По неподтвержденным данным, после первого инцидента произошла новая стрельба на одной из парковок аэропорта. Информации о пострадавших нет.
В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде неизвестный мужчина открыл стрельбу.
По сообщению управления шерифа округа Броуард, в результате погибли пять человек, восемь человек были ранены и госпитализированы.
Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital.— Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017
Один человек был задержан. По предварительным данным, у него не было сообщников.
Обновление. Сенатор от Флориды Билл Нельсон сообщил журналистам, что стрелявшего зовут Эстебан Сантьяго, при нем были найдены документы военнослужащего.
Инцидент произошел в терминале номер 2 в зоне выдаче багажа, сообщила пресс-служба аэропорта. На кадрах из аэропорта видны люди, стоящие на летном поле возле здания аэропорта.
Shooter in custody at Ft Lauderdale airport, federal officials say pic.twitter.com/qzhQvrHwee— WSVN 7 News (@wsvn) January 6, 2017
Roadway blocked with responders at FLL terminal 2 lower level pic.twitter.com/ApNRej72HP— WSVN 7 News (@wsvn) January 6, 2017