Мужчина открыл стрельбу в аэропорту Флориды, несколько человек погибли

Обновление. По неподтвержденным данным, после первого инцидента произошла новая стрельба на одной из парковок аэропорта. Информации о пострадавших нет.

В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде неизвестный мужчина открыл стрельбу.

По сообщению управления шерифа округа Броуард, в результате погибли пять человек, восемь человек были ранены и госпитализированы.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 6, 2017

Один человек был задержан. По предварительным данным, у него не было сообщников.

Обновление. Сенатор от Флориды Билл Нельсон сообщил журналистам, что стрелявшего зовут Эстебан Сантьяго, при нем были найдены документы военнослужащего.

Инцидент произошел в терминале номер 2 в зоне выдаче багажа, сообщила пресс-служба аэропорта. На кадрах из аэропорта видны люди, стоящие на летном поле возле здания аэропорта.

Shooter in custody at Ft Lauderdale airport, federal officials say pic.twitter.com/qzhQvrHwee — WSVN 7 News (@wsvn) January 6, 2017