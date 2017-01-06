Мужчина открыл стрельбу в аэропорту Флориды, несколько человек погибли

Reuters
19:16, 6 января 2017
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Обновление. По неподтвержденным данным, после первого инцидента произошла новая стрельба на одной из парковок аэропорта. Информации о пострадавших нет.

В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Холливуд во Флориде неизвестный мужчина открыл стрельбу.

По сообщению управления шерифа округа Броуард, в результате погибли пять человек, восемь человек были ранены и госпитализированы. 

Один человек был задержан. По предварительным данным, у него не было сообщников.

Обновление. Сенатор от Флориды Билл Нельсон сообщил журналистам, что стрелявшего зовут Эстебан Сантьяго, при нем были найдены документы военнослужащего.

Инцидент произошел в терминале номер 2 в зоне выдаче багажа, сообщила пресс-служба аэропорта. На кадрах из аэропорта видны люди, стоящие на летном поле возле здания аэропорта.

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