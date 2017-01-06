Корейцы установили у японского консульства скульптуру секс-рабыни времен Второй мировой. Япония отзывает своего посла

Япония заявила о временном отзыве из Южной Кореи посла и консула из-за установки около консульства в Пусане статуи «женщины для утешения» — так называют женщин, которых использовали в японских военных борделях во время Второй мировой войны.

Токио также заморозит ряд переговоров с Сеулом, в том числе о валютном свопе, заявил главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, появление у консульства статуи нарушает соглашение об урегулировании вопроса о «женщинах для утешения», заключенное в конце 2015 года. Тогда Япония извинилась за использование кореянок в военных публичных домах и пообещала выплатить миллиард иен (8,3 миллиона долларов) южно-корейскому фонду поддержки жертв сексуального рабства.

South #Korea allows activists to place statue of comfort women outside of Japanese consulate in the city of Busan pic.twitter.com/gYb4lUCidv — People's Daily,China (@PDChina) December 30, 2016

S. Korea says Japan's recalling of envoys over comfort women statue "very regrettable" https://t.co/GatkcrmgJ4 (AFP file pic) pic.twitter.com/MDFg8z2TG3 — China Xinhua News (@XHNews) January 6, 2017