В турецком Измире подорвали бомбу у здания суда. Ранены не менее 11 человек

В турецком городе Измир несколько вооруженных людей организовали нападение на здание суда. Во время нападения были приведены в действие взрывные устройства.

По предварительным данным, пострадали не менее 11 человек, в том числе полицейские. В перестрелке двое нападавших были застрелены, еще один остался на свободе.

Обновление: по уточненным данным, не менее двух человек (полицейский и сотрудник суда) погибли.

#BREAKING Doğan News Agency reports 11 wounded in car bomb explosion in Turkey's İzmir, police officers among them pic.twitter.com/OQeaTT5uu9 — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) January 5, 2017

Никаких сведений о возможных организаторах нападения и их мотивах нет.