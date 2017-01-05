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В турецком Измире подорвали бомбу у здания суда. Ранены не менее 11 человек

CNN Turk
14:08, 5 января 2017
Надежный источник

В турецком городе Измир несколько вооруженных людей организовали нападение на здание суда. Во время нападения были приведены в действие взрывные устройства.

По предварительным данным, пострадали не менее 11 человек, в том числе полицейские. В перестрелке двое нападавших были застрелены, еще один остался на свободе.

Обновление: по уточненным данным, не менее двух человек (полицейский и сотрудник суда) погибли.

Никаких сведений о возможных организаторах нападения и их мотивах нет.

Измир — третий по величине город Турции, в нем проживает около 3 миллионов человек.
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