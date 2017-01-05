Таинственный игрок в го одержал 60 побед над лучшими из лучших. Он оказался алгоритмом Google
Компания Google DeepMind завершила онлайн-тестирование алгоритма AlphaGo, способного обыгрывать лучших игроков в мире. Алгоритм, игравший на китайских онлайн-площадках под псевдонимом Master, одержал 60 побед, ни разу не проиграл, а одна встреча была засчитана как ничья из-за того, что соперник прекратил играть досрочно.
Ни один из соперников AlphaGo не знал, что играет с компьютером. Среди тех, кого обыграл алгоритм, были лучшие игроки мира, занимающие верхние строчки рейтинга мастеров го. Вечером 4 января команда DeepMind объявила, что за игроком под псевдонимом Master скрывалась улучшенная версия алгоритма AlphaGo.
Чемпион Китая по го Ни Вейпин заявил после поражения от Master 4 января с отрывом в 7,5 очка: «Го не так проста, как мы думали, до сих пор еще есть большое поле для исследований. AlphaGo, или, если угодно, Master послан „богом го“, чтобы наставлять людей» (англ. яз.).