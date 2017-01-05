Таинственный игрок в го одержал 60 побед над лучшими из лучших. Он оказался алгоритмом Google

Компания Google DeepMind завершила онлайн-тестирование алгоритма AlphaGo, способного обыгрывать лучших игроков в мире. Алгоритм, игравший на китайских онлайн-площадках под псевдонимом Master, одержал 60 побед, ни разу не проиграл, а одна встреча была засчитана как ничья из-за того, что соперник прекратил играть досрочно.

Ни один из соперников AlphaGo не знал, что играет с компьютером. Среди тех, кого обыграл алгоритм, были лучшие игроки мира, занимающие верхние строчки рейтинга мастеров го. Вечером 4 января команда DeepMind объявила, что за игроком под псевдонимом Master скрывалась улучшенная версия алгоритма AlphaGo.