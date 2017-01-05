Сборная России по хоккею проиграла США по буллитам в полуфинале молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею проиграла национальной команде США в полуфинале чемпионата мира в Монреале со счетом 3:4. Матч завершился серией буллитов, в которой победный гол забил Терри Трой.

Счет в матче открыл на12-й минуте капитан сборной России Кирилл Капризов. В составе россиян дублем отметился Денис Гурьянов. На 47-й минуте ему удалось сравнять счет в матче, затем игра перешла в 10-минутный овертайм, в ходе которого шайб забито не было.