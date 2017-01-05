Сборная России по хоккею проиграла США по буллитам в полуфинале молодежного чемпионата мира
Молодежная сборная России по хоккею проиграла национальной команде США в полуфинале чемпионата мира в Монреале со счетом 3:4. Матч завершился серией буллитов, в которой победный гол забил Терри Трой.
Счет в матче открыл на12-й минуте капитан сборной России Кирилл Капризов. В составе россиян дублем отметился Денис Гурьянов. На 47-й минуте ему удалось сравнять счет в матче, затем игра перешла в 10-минутный овертайм, в ходе которого шайб забито не было.
Серия буллитов по правилам молодежного чемпионата мира продолжается как минимум до пяти бросков у каждой из команд. В связи с тем, что во многих профессиональных лигах серии буллитов завершаются после трех бросков в случае, если у одной из команд есть преимущество, российские хоккеисты начали праздновать победу после досрочно.
Молодежная сборная России в предыдущие два года выходила в финал чемпионатов мира, но терпела поражение. Последний раз российская молодежная команда выигрывала первенство в 2011 году. Многие игроки из той сборной, включая Владимира Тарасенко, Евгения Кузнецова, Никиту Зайцева и Артемия Панарина, занимают ведущие роли в своих командах в НХЛ.