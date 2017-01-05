Российская биатлонистка получила право выступать за Южную Корею

Аввакумова ранее ни разу не выступала на этапах Кубка мира или чемпионата мира, но завоевывала медали на чемпионате России и этапах кубка страны. Помимо этого, у нее есть золото чемпионата мира по летнему биатлону и серебряная медаль Универсиады-2015.

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи и теперь сможет представлять эту страну на международных выступлениях.

«Появилась официальная информация, что Екатерине удалось уладить все необходимые дела, и теперь спортсменка будет представлять Южную Корею на международных стартах», — говорится в сообщении.

Аввакумова — не единственная российская биатлонистка, принявшая гражданство Южной Кореи. В начале 2016 года получила право выступать за Южную Корею Анна Фролина (Булыгина). На этапе Кубка мира в ноябре 2016 года она заняла 38 место — наивысшее достижение для Южной Кореи в биатлоне.

Помимо Фролиной за Южную Корею выступает биатлонист Александр Стародубец, а также ожидает получения гражданства Тимофей Лапшин, неоднократный медалист этапов Кубка мира.

В 2018 году в южнокорейском Пхенчхане пройдут зимние Олимпийские игры.