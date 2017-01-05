ФСИН пообещала через два дня рассказать, куда этапировали Ильдара Дадина. Его везут из сегежской колонии больше месяца

Замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал после 7 января рассказать, куда этапировали заключенного Ильдара Дадина из сегежской колонии. Об этом Максименко сказал в телефонном разговоре с женой Дадина Анастасией Зотовой.

По словам Максименко, Дадина весь декабрь куда-то везли, а перед Новым годом сняли с поезда и поместили в СИЗО, чтобы он смог встретить праздник в более комфортных условиях, в том числе принять душ и поесть супа. Где именно находилось СИЗО и куда везут Дадина, Максименко не уточнил. Он отметил, что осужденного, жаловавшегося на пытки в сегежской колонии, уже поместили в поезд, и он приедет в новую колонию через два дня.

Правозащитница Любовь Волкова написала в своем фейсбуке, что Дадин, по имеющимся у нее данным, уже доставлен в алтайскую колонию номер 5 в Рубцовске. Официального подтверждения этим сведениям нет. Зотова написала в своем фейсбуке, что связалась с этой колонией, и ей ответили, что дадут какую-либо информацию только после письменного запроса.