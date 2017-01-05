Федерация хоккея России пожаловалась на нарушение правил во время буллитов на молодежном чемпионате

Федерация хоккея России обратилась с жалобой в Международную федерацию хоккея на льду на проведение буллитной серии в полуфинальном матче между молодежными сборными России и США.

Как говорится в сообщении ФХР, после исполнения трех буллитов от каждой команды на арене прозвучал сигнал о завершении матча, хотя согласно регламенту серия должна идти до пяти бросков. Россия к этому моменту вела, и некоторые российские хоккеисты начали праздновать победу.

В ФХР отмечают, что нарушения регламента продолжились и в дальнейшем, когда судьи после очередного броска хоккеиста сборной США посчитали, что серия завершена, хотя у сборной России была еще попытка в запасе.

В конечном итоге российские хоккеисты выполнили все положенные им броски, но потерпели поражение по буллитам. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3.

О каких-либо требованиях ФХР в связи с этими нарушениями не сообщается. И лидеры сборной, и тренерский штаб ранее говорили, что знали о формате буллитов, и никаких жалоб на проведение серии не высказывали.