Дальнобойщики в Петербурге заблокировали выезды на платную дорогу

Обновление: Одного из участников акции протеста задержала полиция.

Несколько водителей-дальнобойщиков заблокировали проезды на пропускном пункте Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Как рассказал BFM.ru один из организаторов акции Андрей Бажутин, водители протестуют против платного проезда.

Он также отметил, что водители имеют законное право остановиться на пунктах оплаты проезда. Изданию «Росбалт» он рассказал, что произошло несколько «можно сказать, случайных» столкновений грузовиков со шлагбаумами на пунктах оплаты проезда. По данным «Фонтанки», речь идет о въезде на ЗСД в районе Благодатной улицы.

Корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин утверждает, что дальнобойщики протаранили половину шлагбаумов, и через пропускные пункты стали пускать бесплатно. Как следует из его твиттера, на место событий приехали сотрудники ДПС.