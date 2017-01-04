В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку Ильдара Дадина. После составления протоколов их отпустили

Обновление: К 17:15 мск все задержанные за одиночные пикеты в поддержку Дадина были отпущены. На них составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Московская полиция задержала шестерых участников одиночных пикетов в поддержку Ильдара Дадина.

Пикеты проводились на Житной улице, где расположены здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Минюста. Участники пикетов держали в руках плакаты с надписью «Где Ильдар Дадин?». Фотографии акции опубликовал в своем фейсбуке один из ее участников Сергей Ожич.

По данным «ОВД-Инфо», задержанные за одиночные пикеты Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво, Татьяна Тарвид, Елена Захарова и Мария Рябикова доставлены в ОВД «Якиманка».

Как сообщил изданию Михаил Лашкевич, вместе с задержанными в ОВД «Якиманка» находятся представители прокремлевского движения SERB, которые пишут на участников пикетов заявления.