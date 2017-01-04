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В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку Ильдара Дадина. После составления протоколов их отпустили

ОВД-Инфо
11:38, 4 января 2017
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Обновление: К 17:15 мск все задержанные за одиночные пикеты в поддержку Дадина были отпущены. На них составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Московская полиция задержала шестерых участников одиночных пикетов в поддержку Ильдара Дадина.

Пикеты проводились на Житной улице, где расположены здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Минюста. Участники пикетов держали в руках плакаты с надписью «Где Ильдар Дадин?». Фотографии акции опубликовал в своем фейсбуке один из ее участников Сергей Ожич.

По данным «ОВД-Инфо», задержанные за одиночные пикеты Павел Кузнецов, Михаил Лашкевич, Леонид Дуброво, Татьяна Тарвид, Елена Захарова и Мария Рябикова доставлены в ОВД «Якиманка».

Как сообщил изданию Михаил Лашкевич, вместе с задержанными в ОВД «Якиманка» находятся представители прокремлевского движения SERB, которые пишут на участников пикетов заявления.

Ильдар Дадин — первый осужденный в России за многократное нарушение закона о митингах.
В ноябре «Медуза» опубликовала письмо Дадина из колонии в Карелии, в котором он сообщил о пытках и истязаниях. Информацию о пытках в ИК-7 в Сегеже, где содержался Дадин, подтвердили несколько других заключенных из этой колонии, как бывшие, так и находящиеся в ней в настоящий момент. В свою очередь представители ФСИН и СК заявили, что слова Дадина о пытках не подтвердились.
Дадина в ИК-7 посетили представители Совета по правам человека (СПЧ), а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. И члены СПЧ, и омбудсмен рекомендовали перевести Дадина в другую колонию, однако он, как сообщалось, от перевода отказался.
В начале декабря стало известно, что Дадин этапирован из колонии номер 7 в Карелии. С того момента местонахождение Дадина неизвестно. ФСИН не сообщила родственникам и адвокатам заключенного, где он находится.

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