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В Бруклине сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали 76 человек

NBC
15:18, 4 января 2017
Надежный источник

В нью-йоркском районе Бруклин сошел с рельсов пассажирский поезд компании Long Island Rail Road (LIRR).

В результате инцидента, произошедшего в утренний «час пик» на станции Атлантик-Терминал, пострадали, по последним данным, 76 человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что травмы, полученные большинством пострадавших в аварии, не угрожают жизни.

Причины аварии выясняются, по предварительным данным, речь идет о технической неисправности.

LIRR Train Derails In Broklyn
CBS New York
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