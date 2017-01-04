В Бруклине сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали 76 человек

В нью-йоркском районе Бруклин сошел с рельсов пассажирский поезд компании Long Island Rail Road (LIRR).

В результате инцидента, произошедшего в утренний «час пик» на станции Атлантик-Терминал, пострадали, по последним данным, 76 человек.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что травмы, полученные большинством пострадавших в аварии, не угрожают жизни.

Gov. Cuomo says most serious injury of 76 non-life threatening injuries from train derailment is possible broken leg https://t.co/H6hX5Vo6L6 pic.twitter.com/yEYJ2BOaQL — ABC News (@ABC) January 4, 2017

Причины аварии выясняются, по предварительным данным, речь идет о технической неисправности.