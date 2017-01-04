Марин Ле Пен призвала отказаться от евро. И вернуть экю

Лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что странам, входящим в еврозону, следует отказаться от единой валюты — евро.

По мнению Ле Пен, ЕС следует вернуться к «общей валюте», которую они использовали до введения евро. Речь идет об экю — синтетической валюте, применявшейся для безналичных расчетов между членами еврозоны.

Внешний долг Франции, заявила лидер «Национального фронта», в случае ее победы на президентских выборах будет пересчитан в новой валюте.