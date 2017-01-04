Марин Ле Пен призвала отказаться от евро. И вернуть экю
Лидер французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что странам, входящим в еврозону, следует отказаться от единой валюты — евро.
По мнению Ле Пен, ЕС следует вернуться к «общей валюте», которую они использовали до введения евро. Речь идет об экю — синтетической валюте, применявшейся для безналичных расчетов между членами еврозоны.
Внешний долг Франции, заявила лидер «Национального фронта», в случае ее победы на президентских выборах будет пересчитан в новой валюте.
Курс экю к валютам, используемым за пределами ЕС, рассчитывался исходя из стоимости корзины валют стран, входящих в европейскую экономическую зону. При введении евро безналичные экю были обменяны к единой европейской валюте по курсу один к одному.
Выборы президента Франции, участие в которых планирует принять Марин Ле Пен, пройдут весной 2017 года. Первый тур назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая.
У Ле Пен, по прогнозам социологов, есть шансы на выход во второй тур. Фаворитом выборов считается бывший премьер-министр, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.