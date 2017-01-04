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Израильский военнослужащий признан виновным в убийстве напавшего на его сослуживцев палестинца

The Jerusalem Post
13:10, 4 января 2017
Надежный источник

Военный трибунал признал военнослужащего ЦАХАЛ Элора Азарию виновным в убийстве палестинца, напавшего на его сослуживцев с ножом.

Суд счел, что Азария превысил пределы самообороны, застрелив палестинца Абдулу Фатаха Шарифа, который к тому моменту был ранен и лежал на земле без оружия.

Доводы военнослужащего, утверждавшего, что он выстрелил палестинцу в голову, так как опасался, что на нем мог быть надет пояс со взрывчаткой, суд не счел убедительными. Также были отвергнуты и другие доводы защиты, включая требование о проверке подлинности видео с убийством палестинца, ставшего основой для расследования.

Меру наказания Азарии трибунал изберет в ближайшее время. По обвинению в убийстве ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Перед зданием военного трибунала, выносившего приговор военнослужащему, произошли столкновения между демонстрантами, выступавшими в поддержку Азарии, и полицией.

Адвокат Азарии заявил, что будет обжаловать приговор.

Шариф был застрелен 24 марта 2016 года на КПП в Хевроне. Палестинец и его сообщник напали на двух израильских военнослужащих с ножами, ранив одного из них. Сообщник Аш-Шарифа был убит в ходе нападения.
Расследование дела в отношении Азарии началось после того, как в интернете была опубликована видеозапись, на которой видно, как через 10 минут после нападения он подходит к безоружному и раненому палестинцу и стреляет ему в голову.
Дело Азарии вызвало в Израиле большой общественный резонанс. На трибунале показания в защиту военнослужащего, в числе прочих, давали три отставных генерала ЦАХАЛ. Командование ЦАХАЛ, в свою очередь, объявило, что с уважением отнесется к любому решению трибунала.
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