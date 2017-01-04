Израильский военнослужащий признан виновным в убийстве напавшего на его сослуживцев палестинца

Военный трибунал признал военнослужащего ЦАХАЛ Элора Азарию виновным в убийстве палестинца, напавшего на его сослуживцев с ножом.

Суд счел, что Азария превысил пределы самообороны, застрелив палестинца Абдулу Фатаха Шарифа, который к тому моменту был ранен и лежал на земле без оружия.

Доводы военнослужащего, утверждавшего, что он выстрелил палестинцу в голову, так как опасался, что на нем мог быть надет пояс со взрывчаткой, суд не счел убедительными. Также были отвергнуты и другие доводы защиты, включая требование о проверке подлинности видео с убийством палестинца, ставшего основой для расследования.

Меру наказания Азарии трибунал изберет в ближайшее время. По обвинению в убийстве ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Перед зданием военного трибунала, выносившего приговор военнослужащему, произошли столкновения между демонстрантами, выступавшими в поддержку Азарии, и полицией.

Адвокат Азарии заявил, что будет обжаловать приговор.