Faraday Future представила беспилотный электромобиль. На презентации что-то пошло не так

Компания Faraday Future представила в рамках Международной выставки потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе самоуправляемый электромобиль FF 91.

Автомобиль, серийное производство которого Faraday Future планирует начать в 2018 году, считается одним из основных конкурентов Tesla.

Во время презентации, сообщает The Verge, произошел технический сбой. FF 91 не смог с первого раза продемонстрировать возможности автоматической парковки без участия водителя.

После того, как руководитель китайской компании LeEco — главного инвестора проекта — нажал кнопку автоматической парковки, ничего не произошло. Спустя некоторое время после этого автомобиль все же выполнил запланированный маневр.

Вице-президент Faraday Future Ник Сэмпсон, объясняя произошедший сбой, связал его с помехами в прохождении сигнала в здании, где проходила презентация.