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Faraday Future представила беспилотный электромобиль. На презентации что-то пошло не так

The Verge
09:23, 4 января 2017
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Компания Faraday Future представила в рамках Международной выставки потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе самоуправляемый электромобиль FF 91.

Автомобиль, серийное производство которого Faraday Future планирует начать в 2018 году, считается одним из основных конкурентов Tesla.

Во время презентации, сообщает The Verge, произошел технический сбой. FF 91 не смог с первого раза продемонстрировать возможности автоматической парковки без участия водителя.

После того, как руководитель китайской компании LeEco — главного инвестора проекта — нажал кнопку автоматической парковки, ничего не произошло. Спустя некоторое время после этого автомобиль все же выполнил запланированный маневр.

Вице-президент Faraday Future Ник Сэмпсон, объясняя произошедший сбой, связал его с помехами в прохождении сигнала в здании, где проходила презентация.

FF 91 | A New Breed of Electric Vehicle
Faraday Future

«Как новорожденный ребенок, она очень застенчива», — прокомментировал произошедшее вице-президент Faraday Future Ник Сэмпсон (англ.яз.).

The Verge
Аккумулятор FF 91, согласно заявленным Faraday Future характеристикам, должен обеспечить пробег без подзарядки в 378 миль (605 километров), что станет лучшим показателем среди представленных на рынке электромобилей. До 60 миль в час FF 91 будет разгоняться за 2,39 секунды, что лучше показателя Tesla.
Желающим приобрести FF 91 предлагается внести возмещаемый депозит в 5 тысяч долларов. Финальную стоимость автомобиля Faraday Future пока не раскрывает.
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