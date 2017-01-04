Аэропорт Калининграда закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

Калининградский аэропорт Храброво временно прекратил работу из-за самолета компании «Аэрофлот», выкатившегося при посадке за пределы ВПП.

Как сообщили представители администрации аэропорта, Храброво «по техническим причинам» не будет принимать и отправлять рейсы до 10:00 по местному времени (до 11:00 мск).

По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается отправление трех рейсов в Москву и рейса в Минск, а также прибытие самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и столицы Белоруссии.