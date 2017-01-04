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Аэропорт Калининграда закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

ТАСС
06:16, 4 января 2017
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Калининградский аэропорт Храброво временно прекратил работу из-за самолета компании «Аэрофлот», выкатившегося при посадке за пределы ВПП.

Как сообщили представители администрации аэропорта, Храброво «по техническим причинам» не будет принимать и отправлять рейсы до 10:00 по местному времени (до 11:00 мск).

По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается отправление трех рейсов в Москву и рейса в Минск, а также прибытие самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и столицы Белоруссии.

В аэропорту Храброво приземлился на брюхо самолет Москва — Калининград
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В кассе представительства «Аэрофлота» корреспонденту ТАСС сказали, что «пока речь идет о задержках до 10:00 местного времени, в связи с тем, что аэропорт не работает до этого часа». «Что будет дальше — сказать мы пока не можем», — подчеркнули там.

ТАСС
Самолет A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы, 3 января около 23:00 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Калининграде. На борту самолета находился 171 человек.
По данным источников «Интрефакса» в экстренных службах региона, у самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали борт авиалайнера по надувным аварийным трапам, добавили они.
Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУ СКР проводит доследственную проверка по факту инцидента с самолетом в Храброво. За медицинской помощью, по информации следователей, обратились трое пассажиров A321.
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