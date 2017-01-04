Аэропорт Калининграда закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета
Калининградский аэропорт Храброво временно прекратил работу из-за самолета компании «Аэрофлот», выкатившегося при посадке за пределы ВПП.
Как сообщили представители администрации аэропорта, Храброво «по техническим причинам» не будет принимать и отправлять рейсы до 10:00 по местному времени (до 11:00 мск).
По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается отправление трех рейсов в Москву и рейса в Минск, а также прибытие самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и столицы Белоруссии.
В кассе представительства «Аэрофлота» корреспонденту ТАСС сказали, что «пока речь идет о задержках до 10:00 местного времени, в связи с тем, что аэропорт не работает до этого часа». «Что будет дальше — сказать мы пока не можем», — подчеркнули там.