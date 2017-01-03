От соревнований отстранен скелетонист Александр Третьяков. Он завоевал золото в Сочи
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову. Об этом рассказали в Федерации бобслея России.
Спортсменов отстранили с 30 декабря в связи с допинговыми нарушениями на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. При этом Третьяков завоевал в Сочи золотую медаль, а Никитина — бронзу.
Скелетонистам запретили участвовать в соревнованиях до 19 января, они пропустят два этапа Кубка мира. После первых двух этапов Третьяков стал лидером среди мужчин.
Поводом для отстранения российских скелетонистов стала публикация доклада Всемирного антидопингового агентства. В нем сообщалось, что более тысячи российских спортсменов причастны к системе употребления допинга и сокрытия положительных допинг-проб.
После публикации доклада Россия лишилась чемпионата мира по бобслею, а также этапов Кубков мира по биатлону и конькобежному спорту.