От соревнований отстранен скелетонист Александр Третьяков. Он завоевал золото в Сочи

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову. Об этом рассказали в Федерации бобслея России.

Спортсменов отстранили с 30 декабря в связи с допинговыми нарушениями на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. При этом Третьяков завоевал в Сочи золотую медаль, а Никитина — бронзу.

Скелетонистам запретили участвовать в соревнованиях до 19 января, они пропустят два этапа Кубка мира. После первых двух этапов Третьяков стал лидером среди мужчин.