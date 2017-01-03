Китай впервые объявил наивысший уровень опасности из-за смога
Китайские власти впервые в истории объявили красный (самый высокий) уровень опасности на национальном уровне из-за сильного смога в северных и восточных провинциях.
В Национальном метеорологическом центре рассказали, что видимость на северо-востоке страны, в том числе в Пекине, может упасть ниже 500 метров. В отдельных районах ожидается снижение видимости до 50 метров.
Как отмечает The Guardian, 1 января 2017 года содержание вредных частиц в воздухе Пекина в 24 раза превышала нормы, установленные ВОЗ. В столичном аэропорту отменили более 100 рейсов.
On my way to the show in Beijing, playing before @davidguetta. Have to wear a mask, because of all the smog 😶 pic.twitter.com/yZqSuZsBVR— Oliver Heldens (@OliverHeldens) January 1, 2017
В конце декабря красный уровень тревоги был введен в 24 китайских городах. Система из четырех (синий, желтый, оранжевый, красный) уровней была введена в 2013 году в рамках борьбы с загрязнением воздуха.
Ухудшение климатической обстановки зимой в Китае связывают с тем, что для обогрева используется большое количество угля. По оценке Greenpeace, в районах с загрязненным воздухом проживают почти полмиллиарда человек.
Количество погибших от заболеваний, связанных со смогом, оценивают в 1,6 миллиона человек ежегодно.