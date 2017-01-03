Китай впервые объявил наивысший уровень опасности из-за смога

Китайские власти впервые в истории объявили красный (самый высокий) уровень опасности на национальном уровне из-за сильного смога в северных и восточных провинциях.

В Национальном метеорологическом центре рассказали, что видимость на северо-востоке страны, в том числе в Пекине, может упасть ниже 500 метров. В отдельных районах ожидается снижение видимости до 50 метров.

Как отмечает The Guardian, 1 января 2017 года содержание вредных частиц в воздухе Пекина в 24 раза превышала нормы, установленные ВОЗ. В столичном аэропорту отменили более 100 рейсов.

Timelapse of a bank of AQI400+ smog rolling into Beijing just now in only 20 minutes #beijing #pollution #smog #airpocalypse #AQI400 A video posted by Chas Pope (@china_chas) on Jan 1, 2017 at 7:52pm PST