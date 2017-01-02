В Ереване найден мертвым российский офицер

В Ереване обнаружено тело российского военнослужащего — заместителя начальника штаба одной из воинских частей, расположенных на военной базе в Армении, майора Виктора Емельяненко.

45-летний военный был найден мертвым в гостинице «Дружба». По предварительным данным, следов насилия на теле Емельяненко обнаружено не было.

Как предположили в пресс-службе Южного военного округа, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Российское командование вместе с полицией Армении занимается расследованием случившегося.