«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Ответственность за теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

«Продолжая благословенные действия ИГ против Турции, защитницы креста, героический воин халифата нанес удар в одном из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой отступнический праздник», — цитирует Reuters заявление боевиков.

Как пишет агентство, свое заявление боевики распространили в мессенджерах. Турецкие власти пока не называли ответственных за теракт, хотя версия о причастности ИГ озвучивалась в СМИ.