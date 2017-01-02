«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле
Ответственность за теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
«Продолжая благословенные действия ИГ против Турции, защитницы креста, героический воин халифата нанес удар в одном из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой отступнический праздник», — цитирует Reuters заявление боевиков.
Как пишет агентство, свое заявление боевики распространили в мессенджерах. Турецкие власти пока не называли ответственных за теракт, хотя версия о причастности ИГ озвучивалась в СМИ.
Islamic State claims responsibility for Istanbul attack: statement https://t.co/Dx45nOltXb— Reuters Top News (@Reuters) January 2, 2017
Неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Reina в ночь на 1 января. В результате погибли 39 человек, 16 из которых — иностранцы, в том числе одна гражданка России. 65 человек были госпитализированы.
Задержать нападавшего не удалось, его разыскивает турецкая полиция. Канал CNN Turk сообщил, что он может быть гражданином Узбекистана или Киргизии.