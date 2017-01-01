Вооруженное нападение на клуб в Стамбуле. Погибли не менее 35 человек

В Стамбуле несколько вооруженных человек открыли стрельбу в популярном клубе Reina. По данным властей города, погибли не менее 35 человек.

Не менее сорока человек получили ранения, сообщает CNN Turk.

The Independent со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что нападавших было двое. По неофициальным данным, вооруженные люди были одеты в костюмы Санта Клауса.

В клубе на момент инцидента было не менее 600 человек, пишет The Independent. По данным Daily Sabah, один из нападавших начал стрелять по полицейским перед клубом, а затем зашел в заведение и продолжил стрелять по посетителям. Издание отмечает, что несколько посетителей Reina прыгнули в Босфорский пролив во время стрельбы.