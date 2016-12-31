Боец Расул Мирзаев, осужденный за убийство по неосторожности, госпитализирован после нападения в Москве

Российский самбист и боец смешанных единоборств Расул Мирзаев госпитализирован после нападения на Восточной улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около двух часов ночи. «Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись», — сообщил источник ТАСС.

По данным «Лайфа», неизвестные несколько раз выстрелили Мирзаеву в лицо из пневматического пистолета и избили битой. При этом, по информации издания, Мирзаеву удалось «голыми руками» отбиться от нападавших.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, назвал инцидент «потасовкой со стрельбой в воздух».