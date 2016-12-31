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Боец Расул Мирзаев, осужденный за убийство по неосторожности, госпитализирован после нападения в Москве

ТАСС
08:01, 31 декабря 2016
Требует подтверждения

Российский самбист и боец смешанных единоборств Расул Мирзаев госпитализирован после нападения на Восточной улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около двух часов ночи. «Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись», — сообщил источник ТАСС.

По данным «Лайфа», неизвестные несколько раз выстрелили Мирзаеву в лицо из пневматического пистолета и избили битой. При этом, по информации издания, Мирзаеву удалось «голыми руками» отбиться от нападавших.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, назвал инцидент «потасовкой со стрельбой в воздух».

В пресс-службе полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего. «По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников», — сказали в пресс-службе.

ТАСС
В августе 2011 года Расул Мирзаев ударил около ночного клуба в Москве студента Ивана Агафонова, который при падении ударился головой, вскоре впал в кому и через несколько дней умер.
Дело вызвало широкий резонанс. Сперва Мирзаеву предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». После нескольких экспертиз дело в итоге было переквалифицировано по менее тяжкой статье — «причинение смерти по неосторожности».
В ноябре 2012 года Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы и освобожден в зале суда (ему был зачтен срок, проведенный в СИЗО).
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