Боец Расул Мирзаев, осужденный за убийство по неосторожности, госпитализирован после нападения в Москве
Российский самбист и боец смешанных единоборств Расул Мирзаев госпитализирован после нападения на Восточной улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около двух часов ночи. «Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись», — сообщил источник ТАСС.
По данным «Лайфа», неизвестные несколько раз выстрелили Мирзаеву в лицо из пневматического пистолета и избили битой. При этом, по информации издания, Мирзаеву удалось «голыми руками» отбиться от нападавших.
Источник «Интерфакса», в свою очередь, назвал инцидент «потасовкой со стрельбой в воздух».
В пресс-службе полиции факт нападения на мужчину на улице Восточная подтвердили, не сообщив личность пострадавшего. «По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников», — сказали в пресс-службе.