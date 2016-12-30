В Москве задержали сотрудников автомойки за кражу новогодних елок

В Москве задержаны два сотрудника автомойки за угон автомобиля и хищение четырех елок. Подозреваемых задержали в районе Строгино.

Находясь на рабочем месте, двое мужчин решили взять на время машину клиента автомойки и доехать на ней до рынка, где продавались новогодние елки. Мужчинам удалось украсть четыре елки, после чего они вернули угнанную машину на место.

Их задержали при попытке продать краденные елки. По факту инцидента возбуждены уголовные дела.