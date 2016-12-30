Умер создатель «киндер-сюрприза»
В Италии в возрасте 83 лет умер Уильям Сэлис, один из руководителей компании Ferrero. Помимо прочего, Сэлис придумал «киндер-сюрприз» — шоколадное яйцо с игрушкой внутри.
Сэлис придумал «киндер-сюрприз» в начале 1970-х, продажи шоколадного яйца, начались в 1974 году. Помимо создания «киндер-сюрприза» Сэлис также известен тем, что придумал конфеты Ferrero Rocher. «Киндер-сюрпризы» стали вариацией на тему традиционных пасхальных шоколадных яиц, чрезвычайно популярных в Италии.
В 2007 году Сэлис ушел на пенсию. Он умер после сердечного приступа в итальянском городе Павиа.
«Киндер-сюрприз» — это шоколадное яйцо, внутри которого находится контейнер с игрушкой. Внутри контейнера может быть как сборная игрушка, так и раскрашенная коллекционная фигурка из той или иной тематической серии.
Фигурки из «киндер-сюрпризов» популярны среди коллекционеров.
В США продажа «киндер-сюрпризов» запрещена: американские законы запрещают помещать внутри съедобных продуктов несъедобные детали.