Центр «Сова» включили в реестр «иностранных агентов». Он занимается проблемами ксенофобии и национализма

Министерство юстиции РФ включило информационно-аналитический центр «Сова» в реестр «иностранных агентов». Как говорится на сайте министерства, в ходе внеплановой проверки были выявлены признаки того, что «Сова» соответствует признакам иностранного агента.

Согласно российскому законодательству, иностранным агентом считается некоммерческая организация, которая получает финансирование из-за рубежа и занимается политической деятельностью. В чем именно заключается политическая деятельность «Совы», не называется.