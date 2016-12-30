Сергей Семак стал главным тренером команды премьер-лиги

Сергей Семак назначен главным тренером «Уфы». Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте клуба. Контракт с Семаком рассчитан на полтора года.

Сергей Семак — один из самых титулованных футболистов России. Он пять раз выигрывал национальный чемпионат в составе трех клубов — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита». В 2008 году Семак играл в составе сборной России на чемпионате Европы. Тогда российская команда дошла до полуфинала.

После окончания карьеры игрока в 2013 году Семак вошел в тренерский штаб «Зенита». Он работал с Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боашем. В 2014–2016 годах Семак работал в тренерском штабе сборной России. Он ушел в отставку, когда сборную возглавил Станислав Черчесов.

В «Уфе» Сергей Семак сменил Виктора Гончаренко, который в декабре стал главным тренером ЦСКА.