Серена Уильямс написала на Reddit стихотворение о помолвке с основателем Reddit

Серена Уильямс сообщила о помолвке с одним из основателей Reddit Алексисом Оганяном. Теннисистка написала стихотворение, в котором рассказывается, как она случайно познакомилась с Оганяном в Риме. Он вновь пригласил ее в итальянскую столицу, где сделал предложение, на которое она ответила согласием.

Стихотворение опубликовано на Reddit в разделе r/isaidyes, где пользователи делятся историями своих помолвок.

Серена Уильямс и Алексис Оганян начали встречаться в 2015 году. Они старались не афишировать свои отношения.