Серена Уильямс написала на Reddit стихотворение о помолвке с основателем Reddit
Серена Уильямс сообщила о помолвке с одним из основателей Reddit Алексисом Оганяном. Теннисистка написала стихотворение, в котором рассказывается, как она случайно познакомилась с Оганяном в Риме. Он вновь пригласил ее в итальянскую столицу, где сделал предложение, на которое она ответила согласием.
Стихотворение опубликовано на Reddit в разделе r/isaidyes, где пользователи делятся историями своих помолвок.
Серена Уильямс и Алексис Оганян начали встречаться в 2015 году. Они старались не афишировать свои отношения.
Серена Уильямс — одна из лучших теннисисток в истории спорта. За свою карьеру она завоевала 22 титула на турнирах «Большого шлема».
Алексис Оганян основал Reddit в 2005 году вместе со Стивом Хаффманом, нынешним руководителем компании. Reddit — один из самых популярных сайтов в интернете, его аудитория достигает 230 миллионов человек.