Сборная России по хоккею проиграла американцам на молодежном чемпионате мира
Молодежная сборная Россия по хоккею уступила команде США на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Матч завершился со счетом 2:3.
Американцы вышли вперед в начале первого периода, но россиянам вскоре удалось сравнять счет. Во втором периоде сборная США забросила еще две шайбы, одну из которых российские хоккеисты отыграли. Третий период прошел без заброшенных шайб.
Поражение от сборной США стало для российской команды вторым на турнире. Ранее россияне уступили канадцам со счетом 3:5. Единственную победу сборная России одержала над Латвией (9:1). 1 января российская команда сыграет со Словакией — это будет последний матч группового этапа.