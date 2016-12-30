Сборная России по хоккею проиграла американцам на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная Россия по хоккею уступила команде США на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Матч завершился со счетом 2:3.

Американцы вышли вперед в начале первого периода, но россиянам вскоре удалось сравнять счет. Во втором периоде сборная США забросила еще две шайбы, одну из которых российские хоккеисты отыграли. Третий период прошел без заброшенных шайб.