Сборная России по хоккею проиграла американцам на молодежном чемпионате мира

Meduza
07:26, 30 декабря 2016

Молодежная сборная Россия по хоккею уступила команде США на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Матч завершился со счетом 2:3.

Американцы вышли вперед в начале первого периода, но россиянам вскоре удалось сравнять счет. Во втором периоде сборная США забросила еще две шайбы, одну из которых российские хоккеисты отыграли. Третий период прошел без заброшенных шайб.

RUSSIA — USA 2-3 WJC 2017 (29.12.2016)
HockeyVideos
Поражение от сборной США стало для российской команды вторым на турнире. Ранее россияне уступили канадцам со счетом 3:5. Единственную победу сборная России одержала над Латвией (9:1). 1 января российская команда сыграет со Словакией — это будет последний матч группового этапа.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться