Путин впервые с 2012 года отклонил принятый Госдумой закон

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря отклонил закон о внесении изменений в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об образовании», который на прошлой неделе был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Это первый случай с декабря 2012 года, когда президент РФ отклонил принятый парламентом закон.

В законе идет речь о создании в России информационной системы «Контингент обучающихся». По мнению Путина, в законе не хватает перечня конкретных сведений, которые должны содержаться в системе, а также определения, кто сможет иметь к этим сведениям доступ.

Согласно статистике с сайта Госдумы, за все время работы шестого созыва (2012-2016) были отклонены 24 принятых нижней палатой законопроекта, из них 23 не получили одобрения в Совете Федерации и лишь один отклонен президентом.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в закон «Об инновационном центре „Сколково“», который Путин отказался подписать 11 декабря 2012 года. Инициатива была направлена на «совершенствование правового регулирования» создания «Сколково»; президент отметил, что законопроект «не восполняет» имеющиеся пробелы в законодательстве, одновременно нивелируя «статус действующих наукоградов».