Путин впервые с 2012 года отклонил принятый Госдумой закон

Президент России
22:30, 29 декабря 2016
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Президент РФ Владимир Путин 29 декабря отклонил закон о внесении изменений в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об образовании», который на прошлой неделе был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Это первый случай с декабря 2012 года, когда президент РФ отклонил принятый парламентом закон.

В законе идет речь о создании в России информационной системы «Контингент обучающихся». По мнению Путина, в законе не хватает перечня конкретных сведений, которые должны содержаться в системе, а также определения, кто сможет иметь к этим сведениям доступ.

Согласно статистике с сайта Госдумы, за все время работы шестого созыва (2012-2016) были отклонены 24 принятых нижней палатой законопроекта, из них 23 не получили одобрения в Совете Федерации и лишь один отклонен президентом.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в закон «Об инновационном центре „Сколково“», который Путин отказался подписать 11 декабря 2012 года. Инициатива была направлена на «совершенствование правового регулирования» создания «Сколково»; президент отметил, что законопроект «не восполняет» имеющиеся пробелы в законодательстве, одновременно нивелируя «статус действующих наукоградов».

Всего за пять лет работы Государственная дума шестого созыва приняла 2200 законопроектов. Владимир Путин за время работы нижней палаты подписал 2195 из них. За время работы Госдумы седьмого созыва президент подписал уже более ста законов.
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