Кубанская митрополия отказалась благословить к просмотру фильм «Матильда»

Кубанская митрополия РПЦ предостерегла верующих от просмотра фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, в котором рассказывается история любви императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.

В заявлении митрополии говорится, что прихожанам храмов «данный фильм не благословляется к просмотру». Митрополия распространила такое заявление в связи с обращением «православных активистов».

Фильм Алексея Учителя еще не вышел в прокат, его премьера состоится 30 марта 2017 года. Пока доступен только трейлер картины.