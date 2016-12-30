Кубанская митрополия отказалась благословить к просмотру фильм «Матильда»
Кубанская митрополия РПЦ предостерегла верующих от просмотра фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, в котором рассказывается история любви императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской.
В заявлении митрополии говорится, что прихожанам храмов «данный фильм не благословляется к просмотру». Митрополия распространила такое заявление в связи с обращением «православных активистов».
Фильм Алексея Учителя еще не вышел в прокат, его премьера состоится 30 марта 2017 года. Пока доступен только трейлер картины.
Представленный трейлер демонстрирует сомнительные с нравственной позиции трактовки, а также прямые исторические и биографические искажения в отношении прославленных в лике святых за мужественное исповедничество императора Николая II и Августейшей семьи.