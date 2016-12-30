Крупнейший в мире дизельный ледокол «Виктор Черномырдин» спустили на воду
В Санкт-Петербурге спущен на воду строящийся дизельный ледокол «Виктор Черномырдин».
К настоящему времени ледокол наполовину закончен. Он должен стать крупнейшим и наиболее мощным дизель-электрическим ледоколом в мире. Первоначально предполагалось, что ледокол спустят на воду еще в 2015 году, но затем сроки неоднократно переносились. Когда судно будет сдано заказчику, не сообщается.
Ходили смотреть на спуск ледокола "Виктор Черномырдин" pic.twitter.com/rBvz8zN4wC— Marinette Murao￼ (@LunaVagnerr) December 30, 2016
На дизель-электрическом ледоколе применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание корпуса.