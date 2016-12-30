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Крупнейший в мире дизельный ледокол «Виктор Черномырдин» спустили на воду

Интерфакс
12:37, 30 декабря 2016
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В Санкт-Петербурге спущен на воду строящийся дизельный ледокол «Виктор Черномырдин».

К настоящему времени ледокол наполовину закончен. Он должен стать крупнейшим и наиболее мощным дизель-электрическим ледоколом в мире. Первоначально предполагалось, что ледокол спустят на воду еще в 2015 году, но затем сроки неоднократно переносились. Когда судно будет сдано заказчику, не сообщается.

На дизель-электрическом ледоколе применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание корпуса.

Интерфакс
Росморпорт заказал строительство ледокола ЛК-25, который затем был назван в честь бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, в 2011 году. Стоимость проекта — около 8 миллиардов рублей.
Длина судна составляет 147 метров, ширина — 29 метров. «Виктор Черномырдин» сможет проводить в автономном плавании до двух месяцев. В команду ледокола входят 128 человек.
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