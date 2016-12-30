Крупнейший в мире дизельный ледокол «Виктор Черномырдин» спустили на воду

К настоящему времени ледокол наполовину закончен. Он должен стать крупнейшим и наиболее мощным дизель-электрическим ледоколом в мире. Первоначально предполагалось, что ледокол спустят на воду еще в 2015 году, но затем сроки неоднократно переносились. Когда судно будет сдано заказчику, не сообщается.

В Санкт-Петербурге спущен на воду строящийся дизельный ледокол «Виктор Черномырдин».

На дизель-электрическом ледоколе применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание корпуса.

Росморпорт заказал строительство ледокола ЛК-25, который затем был назван в честь бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, в 2011 году. Стоимость проекта — около 8 миллиардов рублей.

Длина судна составляет 147 метров, ширина — 29 метров. «Виктор Черномырдин» сможет проводить в автономном плавании до двух месяцев. В команду ледокола входят 128 человек.