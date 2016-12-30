Инфляция за 2016 год стала минимальной в российской истории

Инфляция за 2016 год составила 5,4 процента и стала рекордно низкой за всю историю страны. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата по итогам года.

По сравнению с 2015 годом темпы роста цен снизились более чем вдвое, инфляция тогда составила 12,9 процента. Окончательные данные об инфляции в 2016 году представят 10 января 2017 года.

Ранее самая низкая инфляция была зафиксирована в 2011 году, она составила 6,1 процента.

Рекордно низкую инфляцию связывают с падением реальных доходов населения, которое ускорилось вдвое по сравнению с 2015 годом и составило 6 процентов.