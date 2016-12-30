The Intercept: ФСБ взломала почту Анны Политковской за год до убийства журналистки

В материалах американских спецслужб, которые передал журналистам Эдвард Сноуден, нашлось упоминание о том, что ФСБ взломала почту журналистки Анны Политковской за год до ее убийства. Он этом пишет The Intercept со ссылкой на документ в распоряжении издания.

Запись о том, что почту Политковской взломали, содержалась во внутренней вики-экнциклопедии Агентства национальной безопасности, доступ к которой имел Сноуден. В записи говорилось, что 5 декабря 2005 года российские спецслужбы, предположительно ФСБ, использовали программное обеспечение, которого нет в открытом доступе, для взлома почты Политковской. Она использовала почтовый ящик одного из американских провайдеров.

В записи говорится, что связь между взломом почты и убийством Политковской обнаружена не была. The Intercept отмечает, что АНБ стало известно о взломе почты Политковской благодаря системам массового сбора данных о переписке пользователей.