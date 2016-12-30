The Intercept: ФСБ взломала почту Анны Политковской за год до убийства журналистки
В материалах американских спецслужб, которые передал журналистам Эдвард Сноуден, нашлось упоминание о том, что ФСБ взломала почту журналистки Анны Политковской за год до ее убийства. Он этом пишет The Intercept со ссылкой на документ в распоряжении издания.
Запись о том, что почту Политковской взломали, содержалась во внутренней вики-экнциклопедии Агентства национальной безопасности, доступ к которой имел Сноуден. В записи говорилось, что 5 декабря 2005 года российские спецслужбы, предположительно ФСБ, использовали программное обеспечение, которого нет в открытом доступе, для взлома почты Политковской. Она использовала почтовый ящик одного из американских провайдеров.
В записи говорится, что связь между взломом почты и убийством Политковской обнаружена не была. The Intercept отмечает, что АНБ стало известно о взломе почты Политковской благодаря системам массового сбора данных о переписке пользователей.
Перехват данных может происходить в разных формах, и, опять же, нет способа узнать, как именно АНБ перехватило сообщения Анны Политковской. Но мы знаем, что спецслужбы собирали данные на таком уровне, что могли заметить взлом одного почтового ящика со стороны российского правительства (англ. яз.).