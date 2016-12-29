В российское посольство в Дамаске бросили мину
На территорию посольства РФ в Дамаске бросили мину. Как заявили в МИДе, зданию причинен незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет.
В ведомстве заявили также, что нападение на дипмиссию заслуживает решительного осуждения.
За прошедшие два дня это уже третий подобный инцидент — посольство дважды обстреливали днем 28 декабря.
В 0:00 30 декабря в Сирии должно начать действовать перемирие. Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве России и Турции, которые также должны следить за его соблюдением.