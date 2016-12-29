La Gazzetta dello Sport: союз биатлонистов отстранил призеров Сочи-2014 Ольгу Вилухину и Яну Романову

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил серебряных призеров Сочи-2014 Ольгу Вилухину и Яну Романову после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства о допинге в российском спорте. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее в IBU рассказывали об отстранении двух биатлонистов, но их имена не назывались.

При этом, как выяснила «Медуза», одна из российских биатлонисток есть в списке тех, в чьих пробах мочи обнаружили неестественно высокий уровень соли. Эта спортсменка участвовала в финалах в спринте и в женской эстафете.

В докладе говорится, что спортсменка с такими пробами завоевала серебро, но однозначно сказать, о ком именно из российской сборной идет речь, нельзя, так как имена в документах закодированы. К примеру, и Вилухина, и Романова участвовали в упомянутых забегах, каждая из них имеет по серебряной медали.

Вилухина уже заявила в беседе с «Р-Спорт», что все ее пробы в Сочи были чистыми. «Каждый следующий день после забора допинг-пробы (а в Сочи у нас их брали чуть ли не через день) в (систему) ADAMS мне приходил отрицательный ответ. Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения», — добавила она.