Жителя Твери обвинили в финансировании терроризма за перевод 2000 рублей знакомому в Турцию

Жителю Твери 25-летнему Нурлану Гаджиеву предъявили обвинения по статье «финансирование терроризма» (ст. 205.1 УК РФ) за перевод 2000 рублей знакомому в Турцию, который примкнул к террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на самого Гаджиева и его адвоката Елену Романову.

По словам Гаджиева, он перевел деньги своему уехавшему в Турцию знакомому в 2014 году, когда узнал, что тот болен раком. После этого они не общались.

Знакомый обвиняемого жил в Турции вместе с гражданской женой и дочкой; в переписке с Гаджиевым он признался, что иногда ездит в Сирию в зону боевых действий, и пытался «впаривать свою идеологию», что, по словам обвиняемого, стало причиной для разногласий между ними.

По словам Елены Романовой, обвинение называет Гаджиева сторонником идеологии ИГ, поскольку он написал знакомому: «Я вообще не понимаю, как можно убивать людей, особенно мусульман». На что были потрачены переведенные Гаджиевым 2000 рублей, следствие не выяснило, рассказала адвокат.

В 2015 году глава азербайджанской диаспоры Твери сообщил Гаджиеву, что его имя «фигурирует в списке ФСБ» и посоветовал самому «объяснить ситуацию» властям. Гаджиев рассказал правоохранительным органах о знакомстве со сторонником ИГ, умолчав о переводе денег.

Спустя «шесть-восемь месяцев» его снова вызвали в правоохранительные органы в связи с переводом денег знакомому и предложили, угрожая лишением свободы, согласиться на явку с повинной по статье о финансировании терроризма в обмен на условный срок.

«Я делал то, что мне говорили. […] Потом я понял, что меня просто конкретно обманули: здесь (по статье 205.1 УК РФ. — „Медуза“) нет условного [срока]. Даже не то что условного, а даже ниже пяти лет не могут дать», — рассказал Гаджиев.