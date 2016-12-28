В Москве девочка-подросток упала в мусоропровод

Интерфакс
22:18, 27 декабря 2016
Надежный источник

В Москве 15-летняя девушка вечером 27 декабря упала в мусоропровод в многоэтажном доме на улице Фомичева в Северном Тушино.

Пострадавшая была госпитализирована, угрозы для ее жизни нет, сообщили в СК РФ. По словам источника РИА Новости, у девушки сломана нога.

По неподтвержденным данным, девушка упала с седьмого этажа. Информации об обстоятельствах происшествия нет. В мусоропроводе пострадавшую обнаружил житель дома. 

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала представитель главка.

Интерфакс
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