В Москве девочка-подросток упала в мусоропровод
В Москве 15-летняя девушка вечером 27 декабря упала в мусоропровод в многоэтажном доме на улице Фомичева в Северном Тушино.
Пострадавшая была госпитализирована, угрозы для ее жизни нет, сообщили в СК РФ. По словам источника РИА Новости, у девушки сломана нога.
По неподтвержденным данным, девушка упала с седьмого этажа. Информации об обстоятельствах происшествия нет. В мусоропроводе пострадавшую обнаружил житель дома.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала представитель главка.