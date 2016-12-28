В Дамаске обстреляли посольство России

В Дамаске 28 декабря подверглось обстрелам российское посольство в Сирии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

Обстрелы произошли в 13:00 и 13:19 по московскому времени. Упоминания о пострадавших в сообщении нет.

«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории», — сообщили в МИД.