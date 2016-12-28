В Дамаске обстреляли посольство России
В Дамаске 28 декабря подверглось обстрелам российское посольство в Сирии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
Обстрелы произошли в 13:00 и 13:19 по московскому времени. Упоминания о пострадавших в сообщении нет.
«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории», — сообщили в МИД.
Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита».