Россия и Турция согласовали план прекращения огня в Сирии

Россия и Турция согласовали план прекращения огня, который будет предложен участникам сирийского конфликта. Москва и Анкара предлагают начать перемирие с полуночи 29 декабря, сообщает государственное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомленные источники.

Договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками. При этом на террористические организации соглашение не распространяется.