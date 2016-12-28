Премьер-министр Японии посетил Перл-Харбор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили мемориал линкора «Аризона» в бухте Перл-Харбор, посвященный погибшим в результате нападения японских войск на США 7 декабря 1941 года.
«Как премьер-министр Японии я выражаю искренние и бесконечные соболезнования душам тех, кто погиб здесь», — заявил Абэ.
Как пишет The New York Times, визит Абэ анонсировался как первый визит японского премьера в Перл-Харбор, однако выяснилось, что в 1950-е годы такое произошло трижды — за десятилетие в бухте побывали Сигэру Ёсида, Итиро Хатояма и Нобусукэ Киси, который приходится Абэ дедушкой.
Japan's Abe with @POTUS at #PearlHarbor pic.twitter.com/Z0bHqkkCKV— Jeff Mason (@jeffmason1) December 27, 2016
Japanese PM Shinzo Abe is the first Japanese leader to visit the USS Arizona Memorial at Pearl Harbor in Hawaii. pic.twitter.com/4aZKI0pl8a— AJ+ (@ajplus) December 27, 2016