Премьер-министр Японии посетил Перл-Харбор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили мемориал линкора «Аризона» в бухте Перл-Харбор, посвященный погибшим в результате нападения японских войск на США 7 декабря 1941 года.

«Как премьер-министр Японии я выражаю искренние и бесконечные соболезнования душам тех, кто погиб здесь», — заявил Абэ.

Как пишет The New York Times, визит Абэ анонсировался как первый визит японского премьера в Перл-Харбор, однако выяснилось, что в 1950-е годы такое произошло трижды — за десятилетие в бухте побывали Сигэру Ёсида, Итиро Хатояма и Нобусукэ Киси, который приходится Абэ дедушкой.