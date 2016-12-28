Помощника главы Росприроднадзора задержали за взятку в 15 миллионов рублей

Помощник руководителя Росприроднадзора Дмитрий Валенза задержан по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СК РФ.

Вместе с ним задержан его предполагаемый сообщник, предприниматель Рафис Купкенов. Их подозревают в попытке получить 15 миллионов рублей от исполняющего обязанности главы департамента Росприроднадзора по ЦФО, в отношении которого проводилась служебная проверка.

За деньги подозреваемые обещали помочь чиновнику «в решении вопроса о положительном результате проводимой в отношении него проверки». «В действительности соучастники такими полномочиями не обладали», — сообщили в СК.