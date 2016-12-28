Помощника главы Росприроднадзора задержали за взятку в 15 миллионов рублей

Следственный комитет России
14:59, 28 декабря 2016
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Помощник руководителя Росприроднадзора Дмитрий Валенза задержан по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СК РФ.

Вместе с ним задержан его предполагаемый сообщник, предприниматель Рафис Купкенов. Их подозревают в попытке получить 15 миллионов рублей от исполняющего обязанности главы департамента Росприроднадзора по ЦФО, в отношении которого проводилась служебная проверка. 

За деньги подозреваемые обещали помочь чиновнику «в решении вопроса о положительном результате проводимой в отношении него проверки». «В действительности соучастники такими полномочиями не обладали», — сообщили в СК.

26 декабря 2016 года при получении части денежных средств в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проходившего в Москве, оба мужчины задержаны. В ходе допроса они признали вину. Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигурантов уголовного дела судом будет избрана мера пресечения. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение.

Следственный комитет России
Человек по имени Дмитрий Валенза упоминается в интернете как помощник не только главы Росприроднадзора, но и министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Рафис Купкенов упоминался в СМИ как один из руководителей компании «Средне-Волжский Транснефтепродукт», принадлежащей «Транснефти».
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